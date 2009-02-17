В ГлавКРУ заявляют о критическом финансовом состоянии «Киевпасстранса»

В Главном контрольно-ревизионном управлении Украины (ГлавКРУ) заявляют о критическом финансовом состоянии КП “Киевпасстранс”.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГлавКРУ.

Согласно предоставленной информации, к такому выводу пришли ревизоры ГлавКРУ по результатам ревизии, проведенной в IV квартале 2008 года.

По информации ГлавКРУ, убытки предприятия за 2007 год составили 47,9 млн. грн., за 9 месяцев 2008 года – 149,3 млн. грн. Кредиторская задолженность предприятия на протяжении ревизионного периода выросла в 3,2 раза, а коэффициент платежеспособности снизился до 0,13, что втрое меньше нормативного значения. Финансирование хозяйственной деятельности предприятия осуществляется в основном за счет внешних заимствований.

Основными причинами такого состояния предприятия, с одной стороны, является установление тарифов в размере, которые не перекрывают фактические затраты по перевозке пассажиров, и нехватка источников для покрытия этой разницы, с другой – достаточно высокий уровень фактических расходов.

Также негативно сказывается на финансовом состоянии «Киевпасстранса» наличие значительного количества льготников. По статистическим данным, лишь каждый пятый пассажир платит за проезд, остальные ездят бесплатно или за значительно меньшую плату (проездные билеты для учеников и студентов). Городские власти, которые существенно расширили перечень льготников, не обеспечили в полном объеме источник компенсации стоимости их проезда.

В ГлавКРУ отмечают, что в 2007 году КП "Киевпасстранс" в соответствии с инвестиционными договорами передал посторонним организациям в бесплатное пользование установленные на остановках 364 секции торговых павильонов размером 1,8 кв. м на условиях, что те будут ежемесячно реализовывать абонементные талоны на сумму, не меньшую, чем обусловлено в договоре. Фактически указанные условия реализации не выполнялись подавляющим большинством организаций и предпринимателей, а некоторые из них вообще не продали ни одного абонемента. Однако руководство КП "Киевпасстранс" не принимало никаких мер для взыскания предусмотренной договорными условиями платы или расторжения договоров. Соответственно, коммунальное предприятие недополучило доходов от реализации абонементных талонов на общую сумму 2,2 млн. грн.

При аналогичных условиях в 2008 году от реализации абонементных талонов недополучено доходов на сумму 1,6 млн. грн.

Кроме того, свыше 2,7 млн. грн. доходов потеряло КП "Киевпасстранс" и 282,8 тыс. грн. –бюджет Киева в результате подмены договоров аренды договорами услуг и занижения размера ставок арендной платы на недвижимое имущество.