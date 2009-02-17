Мировые цены на нефть понизились
01:00, 17 февраля 2009Общество
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В Нью-Йорке торгов не было
Цены мирового рынка на нефть по итогам торгов 16 февраля на Лондонской нефтяной бирже понизились.
Официальная цена нефтяных фьючерсов ближайшего месяца поставки
- в Лондоне на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 43,28 (-1,53) долл./барр.;
- в Нью-Йорке на New York Mercantile Exchange - торги не проводились в связи с празднованием в США Дня президентов.
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