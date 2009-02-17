Мировые цены на нефть понизились

Цены мирового рынка на нефть по итогам торгов 16 февраля на Лондонской нефтяной бирже понизились.

Официальная цена нефтяных фьючерсов ближайшего месяца поставки

- в Лондоне на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 43,28 (-1,53) долл./барр.;

- в Нью-Йорке на New York Mercantile Exchange - торги не проводились в связи с празднованием в США Дня президентов.