Human Rights Watch призвала освободить Козловского из плена террористов

Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) призывает террористов «ДНР» немедленно освободить ученого Игоря Козловского, которого ранее в этом месяце «военный трибунал «ДНР» приговорил к почти трем годам заключения. Об этом говорится в заявлении, распространенном HRW 6 мая, передает Радио Свобода.

Читайте такжеАктриса Мэрил Стрип присоединилась к акции по поддержке Олега Сенцова

«Обращение с Козловским – от задержания и до суда – было огромным оскорблением верховенства закона, его приговор должен быть немедленно аннулирован», – заявила представитель организации Таня Купер. Она подчеркнула, что Козловского удерживали за решеткой исключительно за его политические взгляды.

В HRW напомнили, что с января 2016 года, когда ученого задержали в Донецке, к нему еще ни разу не пустили членов его семьи.

Напомним, 3 мая «военный трибунал «ДНР» приговорил незаконно удерживаемого донецкими боевиками украинского историка и религиоведа Игоря Козловского к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы. Об этом сообщил сын ученого Александр Козловский. Он отметил, что «суд» боевиков «не принял во внимание ни возраст 63-летнего ученого, ни то, что в удерживаемого есть сын-инвалид, который нуждается в его опеке».

Боевики аргументировали задержание и суд над Игорем Козловским тем, что он – «особенно неблагонадежный гражданин, потому что имел контакты с рядом запрещенных в «ДНР» организаций, в частности, членами партии «Свобода» в 2014 году». Группировка «ДНР» также обвинила ученого в «незаконном хранении взрывчатых веществ». Родственники эти обвинения отрицают.

В Украине и мире прошли акции #FreeKozlovsky с требованием освободить Игоря Козловского из плена боевиков.