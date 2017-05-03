FreeKozlovskyy: боевики "ДНР" приговорили пленного донецкого ученого к тюремному заключению

Сегодня, 3 мая, так называемый "военный трибунал "ДНР" осудил донецкого ученого-религиоведа Игоря Козловского к двум годам и восьми месяцам лишения свободы. Об этом сообщил его сын Александр в Facebook.

"Так называемый суд аргументировал свою позицию тем, что Козловский – особенно неблагонадежный гражданин, поскольку он имел контакты с рядом запрещенных в "ДНР" организаций, в частности, членами партии "Свобода" в 2014 году. Остается надеяться только на широкую общественную поддержку и эффективные действия украинской власти и международных организаций в процессе увольнения Игоря Козловского", – написал Александр.

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Стоит отметить, что при этом, ни возраст Игоря Козловского, ни сын-инвалид, о котором он заботится, не стали смягчающими обстоятельствами.

Сын также поблагодарил всех, кто приобщился к акции #FreeKozlovskyy и максимально распространял информацию относительно этой ситуации.

Как сообщал УНИАН, известный историк и религиовед Козловский был задержан по подозрению в «шпионаже» во временно оккупированном Донецке 27 января 2016 года.

В марте глава СБУ Василий Грицак заверил, что Козловского внесут в списки граждан, подлежащих обмену.