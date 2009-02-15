На шахте в Макеевке погиб горняк
11:59, 15 февраля 2009Общество
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На горизонте 1035 метров
В 05.33 15 февраля в Макеевке Донецкой области, на шахте «Щегловская-Глубокая» ГП «Донбасс», на горизонте 1035 метров, произошло обрушивание кровли, в результате чего погиб один горняк.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в 06:30 тело погибшего было поднято на поверхность рудника силами трех отделений Государственной военизированной горноспасательной службы Минуглепрома. Управлением предприятия проводится расследование причин обрушения кровли.
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