На шахте в Макеевке погиб горняк

11:59, 15 февраля 2009
Общество
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На горизонте 1035 метров

 В 05.33 15 февраля в Макеевке Донецкой области, на шахте «Щегловская-Глубокая» ГП «Донбасс», на горизонте 1035 метров, произошло обрушивание кровли, в результате чего погиб один горняк.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в 06:30 тело погибшего было поднято на поверхность рудника силами трех отделений Государственной военизированной горноспасательной службы Минуглепрома. Управлением предприятия проводится расследование причин обрушения кровли.

 

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