На шахте в Макеевке погиб горняк

В 05.33 15 февраля в Макеевке Донецкой области, на шахте «Щегловская-Глубокая» ГП «Донбасс», на горизонте 1035 метров, произошло обрушивание кровли, в результате чего погиб один горняк.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в 06:30 тело погибшего было поднято на поверхность рудника силами трех отделений Государственной военизированной горноспасательной службы Минуглепрома. Управлением предприятия проводится расследование причин обрушения кровли.