«Фаину» разгрузили в Момбасе

Украинское судно "Фаина" разгрузили в кенийском порту Момбаса. С борта корабля сняли 33 танка, установки залпового огня, а также гранатометы и боеприпасы, сообщает телеканал "Вести". Представители вооруженных сил Кении утверждают, что эта техника будет использоваться в учениях. Напомним, "Фаина" была захвачена сомалийскими пиратами осенью прошлого года. На борту корабля находился 21 человек. Несколько дней назад после того, как пиратам заплатили выкуп, судно и его экипаж были освобождены.

Эхо Москвы