С понедельника школы Винницы закроют на карантин

В Виннице с 16 февраля школы будут закрыты на карантин.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в управлении по делам СМИ и связям с общественностью Винницкого городского совета.

13 февраля на рассмотрение комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций был вынесен вопрос «О состоянии заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями населения города и мерах по профилактике эпидемического распространения».

По словам главного эпидемиолога города Александра СОРОЧАНА, с начала года гриппом и ОРЗ заболели 21 458 винничан, 10 766 из них - дети. Это официальная статистика, то есть те больные, которые обратились за помощью в заведения здравоохранения.

В первые шесть недель 2009 года показатели заболеваемости были достаточно значительными, но не превышали эпидемического порога. На протяжении седьмой недели количество больных достигло эпидемического порога, и только на протяжении этой недели в больницы обратилось 1 849 детей.

На данный момент школы города не посещают, в среднем, от 12% до 18% детей.

За собственные средства на протяжении текущего года были вакцинированы 272 винничанина, среди них 64 - дети. 141 работник медицинской отрасли получил вакцину за бюджетные средства.

Комиссия приняла решение с 16 февраля ввести в школах города карантин до улучшения эпидемической ситуации в городе.