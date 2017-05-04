Около 80% украинцев положительно воспринимает в СМИ резонансные нормы языковых законопроектов - социолог

В украинском обществе нет неприятия большинством предлагаемых в языковых законопроектах норм, которые вызвали резонанс в СМИ. Об этом Тижню рассказала социолог Анна Зализняк, ссылаясь на данные опроса относительно языковой ситуации в Украине, проведенного в начале 2017 года при содействии немецкого Фонда Volkswagen.

По ее словам, оказалось, что 76% респондентов положительно или скорее положительно относятся к введению экзамена или аттестации для госслужащих на знание украинского языка. Введение экзамена для получения гражданства Украины поддерживает или скорее поддерживает 61%. Еще 88% положительно и скорее положительно относятся к утверждению, что каждый гражданин обязан владеть украинским как языком своего гражданства. 90% считают его необходимым для всех госслужащих и руководителей медучреждений.

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Поддержка украинизации в сфере медиа, по данным Зализняк, несколько меньше, но это мнение разделяет также более половины респондентов. В частности, относительно государственного языка распространения и демонстрации фильмов — 63%, относительно украинского языка телевидения и радиовещания с установлением квот для нацменьшинств — 67%, по изданию печатных СМИ государственным — 68%, относительно языка рекламы — 68%.

Исследования, в котором принимала участие Зализняк, состояло из опроса способом личного интервью более 2 тыс. респондентов по всей Украине в феврале 2017 года, а также собеседований в рамках фокус-групп в четырех городах: Киеве, Харькове, Львове и Одессе.