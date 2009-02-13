Утром экипаж "Фаины" будет в Киеве

Экипаж сухогруза "Фаина" в 00.45 по кенийскому времени отбыл на военный аэродром порта Момбаса, откуда примерно в 3.00 вылетит спецрейсом в Киев. Тело скончавшегося капитана "Фаины" Владимира Колобкова пока остается в Кении, сообщила РИА Новости по телефону омбудсмен Украины Нина Карпачева.

Моряков "на очень короткое время привезли в отель. Всего часа на два. Ребята успели только перекусить, помыться, сложить вещи и тут же их посадили в автобусы и отвезли на военный аэропорт. Вылет назначен ориентировочно на 03.00 ночи. Где-то с 9 до 11 утра по киевскому времени они должны прилететь в Киев", - сообщила Карпачева.

"Экипаж был готов задержаться на несколько часов, если бы тело умершего капитана можно было бы забрать с собой на спецрейсе", - сказала Карпачева.

Однако судмедэкспертиза тела умершего капитана еще не началась, поэтому было принято решение, что экипаж вылетает в Киев, а решением вопроса о проведении судмедэкспертизы теперь занимается посольство РФ в Кении. "После завершения судмедэкспертизы и оформления необходимых документов тело Владимира Колобкова будет направлено по маршруту Момбаса - Найроби - Амстердам - Петербург. Об этом мне сказал первый секретарь посольства РФ в Кении Алексей Орехов", - сказала она.

Сама Карпачева не полетит спецрейсом вместе с экипажем, поскольку ее не включили в состав украинской рабочей группы. "Поэтому я и в Кению самостоятельно прилетела, не дождавшись решения в секретариате президента (о включении в рабочую группу), даже не получив ответа на два наших письма (о просьбе включить в группу)", - сказала она.