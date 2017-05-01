Поэта Бориса Олийныка похоронят в Киеве на Байковом кладбище 3 мая

В Киеве на Байковом кладбище 3 мая похоронят поэта, переводчика, Героя Украины Бориса Олийныка. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры Украины на своей странице в Facebook.

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Ведомство проинформировало о плане мероприятий, связанных с церемонией его похорон.

В частности, 2 мая в 19:00 начнется поминальное богослужение (всенощное бдение) в Свято-Успенском соборе Киево-Печерской Лавры.

На 3 мая с 9:00 до 9:45 запланировано поминальное богослужение (панихида) в Свято-Успенском соборе Киево-Печерской Лавры.

Затем с 10:30 до 13:00 состоится церемония прощания в клубе Кабмина (ул. Институтская, 7).

Отмечается, что похоронят поэта на Байковом кладбище 3 мая в 14:00.

Как сообщал УНИАН, Борис Олийнык умер вчера, 30 апреля, на 82-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни.

Олейник был академиком НАН Украины, председателем Украинского фонда культуры, народным депутатом Верховной Рады с 1992 по 2006 годы; бывшим главой парламентской делегации Верховной Рады Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы. Герой Украины (2005).