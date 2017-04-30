Умер легендарный украинский поэт Борис Олийнык

Известный украинский поэт Борис Олийнык скончался сегодня на 82-м году жизни.

Об этом сообщил журналист Михаил Маслий на своей странице в Facebook.

«30 апреля в 11 часов 45 минут на 82-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни почил в Боге легендарный украинский поэт Борис Олийнык... Царство Небесное», - написал Маслий.

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Также журналист отметил, что Олийнык за свою жизнь сделал значительный вклад в украинскую поэзию, журналистику, а также «от несчастья» был вынужден заниматься политикой.

«И все же многомиллионную любовь украинцев во всех мирах Борис Ильич заслужил именно за свою поэзию. Когда читаешь его ”Молодецкую балладу”, ”Старую песню на новый мотив”, ”Ринг”, ”До проблемы: революция и художник”, ”А предатель всегда продает кого-то", чувствуешь почерк виртуоза слова высочайшего класса», - отметил Маслий, добавив, что в активе Олийныка также есть более полусотни песен в соавторстве с известными композиторами страны.