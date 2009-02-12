Мировые цены на нефть понизились

До 36-44,3 долларов за баррель

Цены мирового рынка на нефть по итогам торгов 11 февраля на ведущих нефтяных биржах понизились. Официальные цены нефтяных фьючерсов ближайшего месяца поставки составили: - в Лондоне на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 44,28 (-0,33) долл./барр.; - в Нью-Йорке на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 35,94 (-1,61) долл./барр.

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