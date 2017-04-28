Концерты в Крыму не аукнулись: императрице российской эстрады пока не запретили въезд в Украину (документ)

Служба безопасности Украины не принимала пока решений о запрете на въезд на территорию страны известной российской певице Ирине Аллегровой, которая с концертами посетила оккупированный Крым. Об этом говорится в ответе спецслужбы на информационный запрос "Апострофа".

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"Компетентными подразделениями на ваш запрос от 24 апреля сообщаем: органами СБУ решение о запрете въезда в Украину указанной вами личности не принималось", - ответили в Службе безопасности.

Отметим, что Аллегрова еще в 2015 году выступала в Ялте на устроенном оккупантами празднике "День России". Посещала Аллегрова Крым уже и в 2017 году.

Как сообщал УНИАН, российскую певицу Лолиту 23 апреля не пропустили через границу в Конотопе, сняв с поезда. После посещения оккупированной Керчи через закрытые КПВВ в 2015 году въезд в Украину ей запрещен на три года.