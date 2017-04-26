В Славянске открылся Центр психологического восстановления "Промир"

В Славянске начал работу Центр психологического восстановления «Промир» по оказанию помощи детям и взрослым.

Как сообщила пресс-служба президента, психологи Центра будут оказывать бесплатную комплексную психологическую помощь детям и взрослым, проводить групповые занятия по танцевально-двигательной, песочной и ритмотерапии, занятия в сенсорной комнате и различные образовательные мероприятия.

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Также работники «Промир» будут помогать детям и взрослым почувствовать веру в себя и свои силы, находить ресурс для выхода из стрессовой ситуации.

В открытии Центра принял участие уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба.

«Сегодня каждый четвертый ребенок в Донецкой и Луганской областях нуждаются в психологической помощи, поэтому доступ к услугам профессиональных психологов является чрезвычайно важным для каждого ребенка, который живет рядом с войной и ежедневно находится под воздействием стресса», - отметил он.

По предварительным подсчетам, ежегодно более 1000 детей и взрослых будут получать в Центре услуги по разным направлениям.

Организатор центра – общественная организация «Промир» – это объединение профессиональных практикующих психологов, которые проживают и работают в Славянске с первых дней освобождения. Донорами центра «Промир» выступили частные меценаты, гуманитарная организация Mercy Co (США) и Инициатива Папы Римского «Папа для Украины» (Ватикан).