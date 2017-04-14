Три года АТО: миллионы переселенцев, тысячи пострадавших и несокрушимость украинских бойцов (видео)

Сегодня, 14 апреля, исполняется ровно три года с начала антитеррористической операции на востоке Украины.

Три года прошло, как боевики захватили первые города украинского Донбасса - Славянск, Краматорск и Дружковку - и сразу на мэриях и милицейских участках вывесили российские триколоры.

За это время, только по официальным данным, погибли более 9 тысяч человек. По подсчетам ООН, от российской агрессии на Донбассе пострадали 33 тысячи человек. Около 2 миллионов человек покинули свои дома.

За три года АТО погибли 2,5 тысячи украинских военных и более 7 тысяч получили ранения. Только в этом году на Востоке погибли 69 военных.

Неоднократно сообщалось, что на Донбассе замечали российских военных и технику, а боевики постоянно нарушают договоренности о прекращении огня и установления «режима тишины».

За эти три года и США, и ЕС призвали Россию повлиять на подконтрольных боевиков на Донбассе.