Прибытие «Фаины» в порт Момбаса откладывается

Из-за ухудшения условий плавания судно «Фаина» может прибыть в кенийский порт Момбаса не раньше первой половины дня 12 февраля.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом заявила пресс-секретарь Президента Украины Ирина ВАННИКОВА.

В соответствии с оперативной информацией, которую постоянно получает Президент Украины, судно прошло большую часть пути, однако теперь условия плавания в зоне пребывания судна несколько ухудшились из-за влияния океанических течений, в связи с чем прибытие «Фаины» может состояться не раньше первой половины дня 12 февраля 2009 года.

По словам И.ВАННИКОВОЙ, завершаются подготовительные мероприятия по приему экипажа и судна «Фаина» в кенийском порту. В сопровождении американских военных кораблей из состава 5-го флота ВМС США «Фаина» продолжает движение в направлении кенийского порта Момбаса.

«Моряки получили долгожданную возможность ежедневно общаться со своими родными, что положительно повлияло на их эмоциональное настроение», – отметила пресс-секретарь.

Она сообщила, что представители украинской стороны во взаимодействии с кенийскими партнерами завершают подготовительные мероприятия по приему судна и экипажа в порту назначения.

Кроме того, из числа опытных специалистов отобран сменный экипаж «Фаины», который готов в определенное время вылететь в Момбасу для приема судна в эксплуатацию и проведения ремонтных работ.

Как сообщал УНИАН, судно «Фаина» было захвачено пиратами 25 сентября прошлого года у берегов Сомали. В составе экипажа судна – 17 граждан Украины. На борту «Фаины» находятся 33 танка Т-72, гранатометы, зенитные установки и боеприпасы, которые Украина продала Кении.

4 февраля сомалийские пираты получили 3,2 млн. дол. выкупа за украинский сухогруз, и покинули судно.

После этого “Фаина” начала движение в порт Момбаса (Кения) под охраной американского корабля.

Члены экипажа судна по прибытии в Кению хотят вылететь оттуда самолетом в Киев.

Ранее сообщалось, что "Фаина" прибудет в кенийский порт Момбаса 11 февраля.