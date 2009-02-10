Джордж Сорос предложил cвой вариант антикризисной политики

Свой вариант антикризисной политики предложил известный финансист Джордж Сорос.

Для борьбы с мировым кризисом он предлагает создать новые деньги.

Периферийные страны, более всего пострадавшие от кризиса нуждаются в постоянной финансовой помощи. Но те 200 миллиардов долларов, которыми располагает МВФ, не спасут эти государства, пишет Джордж Сорос в статье, перевод которой публикует издание «Ведомости». В этом случае, «простейшее решение – создать деньги», считает финансист и напоминает, что существует механизм специальных прав заимствования. Производная денежная единица была создана еще 40 лет назад и используется международным валютным фондом для межгосударственных расчетов. Все что нужно, для активации этого механизма – так это его одобрение большинством членов МВФ. В прошлом, противником этого всегда были США. Целевое использование этих средств будут контролировать международные институты, продолжает Сорос. Для создания новых денег, предлагает он, свои лимиты должны пожертвовать богатые страны.

Джордж Сорос уверен, что бескорыстный поступок развитых стран на самом деле послужит их интересам. Если применение новых денег получат широкий размах, то это простимулирует мировую экономику и поддержит экспортные рынки.

Эхо Москвы