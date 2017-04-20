В Одессе за получение 70 тысяч гривень взятки задержан чиновник ОГА
Подозреваемый, по предварительным данным, вымогал и получил 70 тыс. грн от представителя сети автозаправочных станций.
В Одессе сегодня при получении крупной взятки задержан чиновник Одесской областной государственной администрации.
Как сообщил УНИАН представитель Главного управления Национальной полиции в Одесской области, правоохранители задержали руководителя отдела согласований в сфере хозяйственной деятельности департамента экологии и природных ресурсов ОГА.
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По данным сотрудника главка, подозреваемый, по предварительным данным, вымогал и получил 70 тыс. грн от представителя сети автозаправочных станций.
Отмечается, что задержанный работал в ОГА еще до назначения руководителем облгосадминстрации Максима Степанова.
Советник начальника ГУ НП в Одесской области Руслан Форостяк подтвердил УНИАН факт проведения спецоперации.
«Сейчас ведутся следственные действия и документирование», - сообщили в главке.