Суд в оккупированном Крыму отклонил апелляцию задержанных в Бахчисарае крымчан - юрист

Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма отклонил апелляционные жалобы задержанных 13 апреля в Бахчисарае семи крымчан.

Об этом сегодня Крым.Реалии сообщила крымский юрист Лилия Гемеджи.

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«В отношении всех задержанных отказали (в удовлетворении апелляционной жалобы). Сегодня мы заявляли ряд ходатайств, большинство из которых были также отклонены», – отметила Гемеджи.

По информации юриста, суд отклонил ходатайство о привлечении прокурора для поддержки стороны обвинения, о фото- и видеофиксации судебного процесса и ходатайство о вызове и допросе свидетелей и понятых, которые давали показания против задержанных.

В Бахчисарае 13 апреля утром российские силовики провели обыски в домах мусульман – Резы Муждабаєва (6-й микрорайон) и Сейдамета Мустафаева (7-й микрорайон). Очевидцы сообщали о применении силы со стороны силовиков и звуках выстрелов. В результате столкновений силовики задержали двух крымских татар, в домах которых прошли обыски, и шестерых мужчин, которые пришли их поддержать. Позже сообщалось, что одного из задержанных отпустили на свободу.

По итогам судебного заседания шестерым задержанным назначили наказание в виде административного ареста на срок от 2 до 7 суток, а одному крымчанину – штраф.

Российские силовики назвали обыски и задержания «плановыми мероприятиями».

19 апреля крымские адвокаты задержанных подали в суд жалобы относительно административных дел против крымчан.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что будут обращаться к международному сообществу с просьбой усилить давление на Россию из-за обысков в Крыму.