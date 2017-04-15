В Бахчисарае оккупанты арестовали шестерых крымских татар

Бахчисарайский районный суд, подконтрольный непризнанной международным сообществом власти аннексированного Россией Крыма, арестовал шестерых человек, которых задержали силовики в четверг, 13 апреля.

Как сообщает украинская редакция Deutsche Welle, двоих обвинили в пропаганде запрещенной в России панисламистской организации "Хизб ут-Тахрир". Остальные получили наказание за сопротивление работникам органов внутренних дел.

Заседание суда длилось несколько часов в закрытом режиме. Адвокатов пустили не ко всем задержанным. Несколько десятков близких и знакомых обвиняемых не смогли попасть в здание. Все время, пока длилось заседание, они находились снаружи. На месте также дежурили сотрудники спецподразделения полиции.

О решении суда сообщил адвокат одного из обвиняемых, Эдем Семедляєв. Сейдамет Мустафаев и Мидат Муждабаев, в чьих домах провели обыски, получили 12 и 3 суток административного ареста. В то же время крымскотатарские активисты сообщают в Facebook, что Мустафаев получил 10 суток ареста.

Адвокат рассказал, что его подзащитного Мустафаева обвинили в пропаганде символики "Хизб ут-Тахрир". "Материалы дела были собраны плохо, видно, что следователи особенно не заморачивались. Мы подали ходатайство о допросе лиц, которые проводили экспертизу, но суд нам отказал", - добавил адвокат.

Одного из шестерых задержанных, которые пришли к домам обвиняемых, чтобы выразить солидарность, отпустили без объяснения причин. Остальных суд обвинил в сопротивлении полицейским и назначил им различные виды наказаний. Азиз Азизов и Мустафа Абдураманов получили по семь суток административного ареста.

Ремзи Зудиева, который страдает сахарным диабетом и имел тяжелую операцию на сердце, приговорили к трем суткам заключения. Эскендер Меметов получил двое суток. Шевкета Абдураманова суд решил оштрафовать на 10 тысяч рублей. Адвокат отметил, что все приговоры обжалуют в Верховном суде аннексированного Крыма.

13 апреля силовики задержали восьмерых людей в районах компактного проживания крымских татар в Бахчисарае. Следственные мероприятия сопровождались потасовкой и предупредительными выстрелами в воздух. В пресс-службе нелегитимного МВД Крыма сообщили, что сотрудники органов внутренних дел проводили плановые мероприятия с целью выявить и задержать лиц, причастных к деятельности "Хизб ут-Тахрир".