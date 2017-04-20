Скрипка заговорил о гетто для неспособных выучить украинский - соцсети возмущены

Ветеран украинской рок-сцены, лидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка во время школы журналистики дал интервью "Украинской правде". В нем он рассказал, что хотел бы жить в полностью украиноязычной культурной среде.

"Вокруг себя я это реализую – я общаюсь с лучшими украинцами, я беру на работу в свой штат украиноязычных профессионалов", - заявил артист. Также он считает, что если люди не владеют украинским, они имеют полное право "искать работу в других краях".

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"Люди, которые не могут выучить украинский, имеют низкий IQ, таким ставят диагноз "дебилизм". Надо их отделить, потому что они социально опасны, надо создать гетто для них. И будем помогать им, как помогают людям с недостатками, на волонтерских началах будем петь им "Владимирский централ", - добавил Скрипка.

Юзеров соцсетей возмутили такие высказывания украинского певца:

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Артдиректор русского гетто, Олег Скрипка pic.twitter.com/ZPuG8NcS4n — NEiSTORik (@NEiSTORik) April 20, 2017

Раз два три четыре пять я иду Олега Скрипку искать после Дона конечно... #Скрипка#дорна — Katya (@kkozubenko222) April 20, 2017

В МИД России не удержались от комментариев, правда, совсем не в дипломатическом стиле: