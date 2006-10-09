Экс-губернатора Засуху вызывают в МВД

Главное следственное управление УМВД Украины в Киевской области 10 октября в 10.00 ожидают у себя бывшего председателя Киевской областной государственной администрации Анатолия ЗАСУХУ.

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей МВД Украины в Киевской области.

А.ЗАСУХА должен дать показания по уголовному делу относительно нецелевого использования бюджетных средств в сумме 2 млн. грн. в 2003-2004 годах.

По информации ЦОС, А.ЗАСУХЕ отправлена соответствующая повестка телеграммой с уведомлением.

Кроме того, «на всякий случай», сегодня утром следователи поехали домой к А.ЗАСУХЕ в село Коваливка Васильковского района Киевской области, где он, по имеющейся информации, может находиться.

В ЦОС также напомнили, что следственное управление УМВД Украины в Киевской области находится по адресу: г. Киев, ул. Дегтяревская, 15-а.

Как сообщал УНИАН, А.ЗАСУХЕ инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч.3 ст.365 Уголовного кодекса ("превышение власти или служебных полномочий, приведшее к тяжким последствиям") и ч.2 ст.366 ("служебный подлог, приведший к тяжким последствиям").

12 июля 2005 года А.ЗАСУХА был объявлен в международный розыск.