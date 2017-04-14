В Одессе открыли памятные доски погибшим во время Широкинской операции бойцам

В Одессе установили мемориальные доски бойцам, которые погибли во время Широкинской наступательной операции, говорится в сюжете ТСН.

Погибшие бойцы АТО Александр Кутузакий и Николай Троицкий погибли в феврале 2015-го года.

Троицкий погиб, спасая жизнь своего собрата. Александра Кутузакию боевики взяли в плен и замучили бойца до смерти.

На открытие мемориальной доски пришла мать погибшего героя и его собратья из полка "Азов".

Как сообщал УНИАН ранее, в Одессе с должности руководителя пресс-служба ГУ Нацполиции в Одесской области отстранили Елену Войтенко. Глава полиции Одесской области Дмитрий Головин назначил служебное расследование.

«Мы реагируем на каждое заявление и сообщение граждан, - отметил генерал полиции, - после завершения проверки, в зависимости от того, подтвердятся изложенные факты или нет, будет принято законное решение». На время проведения служебного расследования данного работника ГУНП отстранен от исполнения служебных обязанностей по занимаемой должности.

Такая реакция последовала в ответ на заявления лидера ГО "Обериг" Дмитрия Вичика, который заявил, что Алена Войтенко в 2014 году публиковала статьи откровенно сепаратистского характера и работала на волонтерских началах в пресс-службе депутата, бывшего члена Партии регионов.