В результате «газовой войны» убытки России могут составить до 4 млрд. долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сказал директор Института энергетической политики Владимир МИЛОВ на «круглом столе» «Газовый конфликт и будущее взаимоотношений России и Украины».

«Газпром» уже на прямую потерял более 2 млрд. долл. выручки за непоставленный газ и примерно на такую же сумму нам «вкатят» претензии», - сказал В.МИЛОВ. Он отметил, что Болгарию уже выставила претензии к «Газпрому».

По его словам, в России очень много говорят о том, кто из украинских политиков виновен в срыве транзита, однако российские политики должны были сделать все, чтобы предотвратить конфликт.

Он считает, что «Газпрому» нужно было согласится на более-менее приемлемую цену для Украины - 230-250 долл., так как потери для него в результате конфликты стали больше.

В.МИЛОВ также напомнил, что 29 декабря 2008 г. «Газпром» распространил информацию о выходе из переговорного процесса и выставил цену в 418 долл. за тыс. куб., что полностью исключало возможность завершение переговоров до нового года.

«Катастрофический ущерб нанесло России отключение полного транзита через украинскую территорию», - сказал он.

При этом эксперт напомнил, что отключение транзита мотивировалось опасениями «Газпрома» того, что часть газа будет украдена. В то же время он подчеркнул, что «Газпром», опасаясь за сохранность лишь 3-5% транзитного газа, полностью перекрыл весь транзит.

Также В.МИЛОВ отметил, что от «газовой войны» больше всего пострадали те страны, которые в ЕС больше всего занимают пророссийскую политику и осторожно относятся к инициативе принятия Украины и Грузии в НАТО – Венгрия, Болгария, Греция, Германия, Австрия и Италия.