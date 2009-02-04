Алиев: Азербайджан создаст космическую промышленность

Азербайджан находится на пороге создания космической промышленности, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Сейчас мы находимся на пороге запуска спутника, создания в Азербайджане космической промышленности. У нас большие планы и надеюсь, что мы добьемся поставленных целей", - сказал глава азербайджанского государства в интервью американскому телеканалу CNBС, передает агентство "Новости-Азербайджан".

Президент подчеркнул, что работа, предусмотренная в секторе информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), позволит Азербайджану вступить в новый этап развития.

"Как известно, будущее принадлежит не нефти и газу, а технологическому развитию. Запасы нефти и газа рано или поздно иссякнут, а знания и технологии всегда будут доминировать в развитии. Сейчас ведущими странами мира являются те государства, которые вкладывают инвестиции в сектор ИКТ, обладают самыми передовыми технологическими возможностями", - сказал он.