Алиев: Азербайджан создаст космическую промышленность
“Будущее принадлежит не нефти и газу”
Азербайджан находится на пороге создания космической промышленности, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
"Сейчас мы находимся на пороге запуска спутника, создания в Азербайджане космической промышленности. У нас большие планы и надеюсь, что мы добьемся поставленных целей", - сказал глава азербайджанского государства в интервью американскому телеканалу CNBС, передает агентство "Новости-Азербайджан".
Президент подчеркнул, что работа, предусмотренная в секторе информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), позволит Азербайджану вступить в новый этап развития.
"Как известно, будущее принадлежит не нефти и газу, а технологическому развитию. Запасы нефти и газа рано или поздно иссякнут, а знания и технологии всегда будут доминировать в развитии. Сейчас ведущими странами мира являются те государства, которые вкладывают инвестиции в сектор ИКТ, обладают самыми передовыми технологическими возможностями", - сказал он.