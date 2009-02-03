Есть ли у железной дороги прибыль или нет - это как посчитать

Убыточность или прибыльность работы «Укрзализныци» в 2007 году является вопросом двух бухгалтерских учетов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам в Днепропетровске первый заместитель министра транспорта и связи Украины Василий ШЕВЧЕНКО, комментируя кардинально противоположные выводы международного аудита «Укрзализныци», проведенного компанией "Делойт", и задекларированные показатели самого ведомства.

«Украине, очевидно, следует быстрее переходить на другую учетную систему.

"Делойт" проводит учет по мировым стандартам, учет «Укрзализныци» проводился другим способом», - отметил В. ШЕВЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, министр транспорта и связи Украины Иосиф ВИНСКИЙ настаивает на проведении международного аудита предприятий отрасли. Министр высказал обеспокоенность ситуацией в "Укрзализныце", когда предприятие по итогам 2007 года задекларировало прибыль в размере 707,6 млн. грн., а международный аудит, проведенный компанией "Делойт" за 2007 год, в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, выявил 3,5 млрд. грн. убытков.