В Крыму работает только 229 из 645 здравниц

В настоящее время в Крыму работает только 229 из 645-ти здравниц (порядка 35,5%), это на 9 санаторно-курортных учреждений меньше, чем в прошлом году.

Об этом свидетельствуют оперативные данные Министерства курортов и туризма Автономной Республики Крым, переданные УНИАН.

Согласно информации профильного министерства, средняя заполняемость работающих в Крыму здравниц составляет 48,9% - это на 4,7% больше, чем в 2005 году.

С начала этого года на полуостров различными видами транспорта прибыло 5 млн. 672,5 тыс. человек (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года пассажиропоток сократился на 1,7%).

По данным райгосадминистраций и исполкомов курортных регионов автономии, с начала текущего года в санаторно-курортных учреждениях крымской автономии отдохнули 1 млн. 008,2 тысяч человек, что на 1,5% меньше, чем за тот же период прошлого года. Количество отдохнувших, рассчитанное по методике Национальной академии природоохранного и курортного строительства, составило 4 млн. 957,9 тыс. человек, что на 1,5% меньше, чем в 2005 году.