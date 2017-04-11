Аваков: Причина сбоев в работе сайта по выдаче загранпаспортов - проверка СБУ

Министерство внутренних дел планирует увеличить количество центров оформления биометрических паспортов в связи с получением Украиной безвизового режима с Евросоюзом.

Об этом министр внутренних дел, представитель партии “Народный фронт” Арсен Аваков заявил после заседания фракции, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

Он отметил, что вопрос предоставления Украине безвизового режима с ЕС и в связи с этим - необходимость обеспечения всех желающих граждан Украины биометрическими паспортами - стали основными для обсуждения на заседании.

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По его словам, на сегодняшний день около 4 млн украинцев уже получили биометрические паспорта, а до конца текущего года МВД планирует выдать еще около 1,5 млн таких документов.

“Несколько тысяч паспортов получают украинцы в день, но этого все равно недостаточно. Поэтому сегодня также обсуждали возможность, как сделать так, чтобы в каждом райцентре увеличить количество мест, где граждане смогут получить биометрические паспорта для того, чтобы ощутить все преимущества безвизового режима. Вероятнее всего, что фракция будет разрабатывать предложения, как увеличить финансирование и организационные усилия в правительстве и парламенте для того, чтобы это состоялось”, - заявил министр.

В то же время Аваков отметил, что, начиная с минувшей пятницы, 7 апреля, и сегодня, существуют задержки в работе ГП “Документ” из-за того, что Служба безопасности Украины проверяет ключевого провайдера, который обеспечивал для этого государственного предприятия функцию закрытой, защищенной связи.

“Мы в МВД не можем влиять на этот процесс. Мы надеемся, что наши коллеги в СБУ достаточно быстро решат этот вопрос с провайдером. Я думаю, что это вопрос одного-двух дней”, - подытожил он.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля Европарламент поддержал предложение Европейской комиссии предоставить Украине безвизовый режим.

Согласно прогнозам, после всех остальных процедур решение ЕС о предоставлении Украине безвизового режима вступит в силу в июне текущего года.