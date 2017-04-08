Порошенко поблагодарил делегацию Европарламента за одобрение безвиза

Президент Украины Петр Порошенко встретился с делегацией Европейского Парламента во главе с председателем Комитета по иностранным делам Дэвидом Макаллистером, сообщает пресс-служба главы государства.

Глава государства выразил глубокую благодарность Европейскому Парламенту за поддержку 6 апреля решения о введении Евросоюзом безвизового режима для граждан Украины.

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«Это решение стало четким подтверждением мощной поддержки со стороны Европарламента европейского будущего нашего государства», - подчеркнул президент Украины.

Также обсуждались перспективы завершения ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, пути раскрытия потенциала углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, включая одобрение Европарламентом дополнительных автономных торговых преференций Украине, а также вопросы энергетической безопасности европейского континента.

Стороны также отметили насущную необходимость принять конкретные меры для повышения эффективности противодействия российской дезинформационной кампании в Европе.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля Европарламент поддержал предложение Европейской комиссии предоставить Украине безвизовый режим.

После голосования в Европарламенте решение должно быть подтверждено на заседании Комитета постоянных представителей стран - членов Евросоюза (COREPER) с последующим утверждением Советом ЕС. Далее текст законодательного акта должен быть подписан президентом Европарламента и представителем председательствующей в ЕС страны (Мальта).

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После публикации законодательного акта в Официальном журнале ЕС, который вступит в силу через 20 дней после обнародования, украинцы - владельцы биометрического паспорта смогут путешествовать в ЕС без виз сроком на 90 дней в любой 180-дневный период.

Они смогут это делать в туристических или служебно-деловых целях, чтобы посетить родственников или друзей; однако украинские граждане не имеют права на трудоустройство в Евросоюзе.

Эта норма распространяется на все страны - члены ЕС, а также на Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию. Не касается она только Ирландии и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.