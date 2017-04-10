В Днепропетровской области СБУ обнаружила два тайника с оружием и боеприпасами

В Днепропетровской области сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией 7-8 апреля обнаружили два тайника с оружием и боеприпасами.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-группе УСБУ в Днепропетровской области.

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Так, в селе Кудашево Криворожского района правоохранители изъяли из тайника, обустроенного возле базы отдыха, семь гранат Ф-1 и РГД-5 с запалами, 20 гранатометных выстрелов ВОГ-25, 440 патронов калибра 5,45 мм и четыре магазина к автомату Калашникова.

Также неподалёку от села Александровка в Днепровском районе сотрудники спецслужбы обнаружили скрытые в лесополосе гранатомет РПГ-22, три выстрела к РПГ-7, четыре гранаты РГД-5, противотанковую мину ТМ-62 и 100 патронов различного калибра.

Решается вопрос об открытии уголовных производств по статье 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием и боеприпасами).

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для установления происхождения оружия и организаторов тайников.