У Православных христиан началась Страстная седмица. Как сообщает "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон", эта неделя посвящена воспоминанию последних дней жизни Иисуса Христа.

Во всех православных храмах совершаются богослужения, в которых вспоминаются страдания, смерть и погребение Спасителя. Верующие стараются посвятить эту неделю усиленной молитве, подолгу пребывая в храмах.

Каждый день Страстной недели называется Великим, подчеркивая важность тех событий, которые произошли с Иисусом Христом в Иерусалиме.

В Великий понедельник воспоминается притча Иисуса Христа о бесплодности смоковницы, которая символизирует людей, не совершающих добрых дел. В этот же день читается притча о злых виноградарях и притча о двух сыновьях. Также вспоминается ветхозаветный патриарх Иосиф, который братья продали в египетское рабство, предрекая предательство Иисуса Христа.

В Великий вторник Иисус Христос рассказывает притчи в Иерусалимском храме. Это притчи о талантах, десяти девах, Страшном суде. Также Спаситель отвечает на вопрос о воскресении умерших и о подати кесарю.

В Великую среду Православная Церковь вспоминает жену-грешницу, которая своими слезами и миром омыла ноги Иисусу Христу во время пребывания Спасителя в доме Симона прокаженного. Также в этот день апостол Иуда Искариотский продал иудейским старейшинам Иисуса Христа за 30 сребреников. В конце литургии Преждеосвященных Даров в последний раз в этом году читают молитву преподобного Ефрема Сирина.

Великий четверг посвящен установлению таинства Причастия, которое впервые совершил Сам Иисус Христос во время Тайной Вечери в Сионской горнице. В этот день Спаситель омывает ноги ученикам и молится в Гефсиманском саду: "Отче Мой! если возможно, да минует Меня чаша сия; впрочем не как Я хочу, но как Ты". Происходит предательский поцелуй Иуды в саду.

В Великую Пятницу утреня в храмах означает время взятия Спасителя в Гефсиманском саду; первый час – время ведения на суд к Пилату; третий час – время осуждения; шестой час – время крестных страданий Христа; девятый час – время смерти; вечерня – снятие тела Христова с креста.

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На утрени, которая служится в четверг вечером прочитывают 12 Страстных Евангелий, описывающих страдание и смерть на кресте Господа Иисуса Христа. На вечерни Великой пятницы, около 14.00, во всех храмах совершается чин выноса Плащаницы. На утрени, которая служится, как правило, в пятницу вечером, совершается чин погребения Плащаницы.

В Великую субботу православные христиане вспоминают пребывание Христа во гробе, Его сошествие в ад и победу над смертью, спасение праведных душ и введение благоразумного разбойника в рай.