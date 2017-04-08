МВД аннулировало лицензию охранной фирмы, причастной к кровавым событиям в Полтаве

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что МВД аннулировало лицензию кременчугской охранной фирмы «Скорпион-2016», причастной к кровавым событиям в Полтаве. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге.

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По словам Авакова, виновными в происходящих событиях он считает городские власти Полтавы, которые необдуманно выделили территорию «Газетной арки» под застройку.

«Необдуманное решение городского совета о выделении застройки элемента здания, которое вызвало бурные протесты в последнее время, привело к таким столкновениям. Застройщик нанял охранную фирму, которая пыталась противостоять людям, результат вы все видели: 13 раненых», - сказал Аваков.

«Министерство внутренних дел Украины аннулировало лицензию охранной фирмы «Скорпион - 2016», и впредь мы будем поступать аналогичным образом», - подчеркнул глава МВД.

Как сообщал УНИАН, в центре Полтавы накануне вечером около трех сотен человек выступали против застройки так называемой арки «Газетного ряда» - территории, где на протяжении многих лет работали торговцы прессой. После того, как арка перешла в собственность местного предпринимателя, ее заварили металлическими листами.

В результате столкновений на акции протеста против застройки задержаны 8 человек. Один из митингующих - учасник АТО Александр Коба получил тяжелое ножевое ранение. Хирургическое вмешательство также провели втором раненому, который также оказался ветераном АТО.

Вчера в Верховной Раде Украины был зарегистрирован проект постановления о назначении внеочередных выборов городского головы Полтавы. Инициаторы подачи проекта обвинили мэра города в кровопролитии.