С рынка сыра уходит его крупнейший игрок – Клуб сыра

Как стало известно изданию "Коммерсант-Украина", собственник компании – ИК "Ренессанс Капитал" – уже остановил работу большей части предприятий, а Каневский маслосырозавод – один из крупнейших в стране – выставил на продажу. До кризиса за него можно было выручить $100-120 млн, но сейчас, по мнению экспертов, нет уверенности, что на него найдется покупатель.

О том, что ИК "Ренессанс Капитал" ищет стратегического инвестора и готова продать мажоритарный пакет акций "Клуба сыра", в пятницу со ссылкой на собственные источники сообщило информагентство Mergemarket (специализируется на информации о сделках M&A). О намерении компании выйти из бизнеса по производству сыра знает и директор компании "Милкиленд" Вячеслав Реков. "Недавно мы получили предложение о покупке головного предприятия `Клуба сыра` – Светловодского маслосырозавода. Но детально мы его еще не изучили",– пояснил господин Реков. В пресс-службе "Ренессанс Капитал Украина" сообщили только, что стали эксклюзивным финансовым консультантом по сделке.

В "Ренессанс Капитале" предлагают потенциальным покупателям 100% акций Каневского маслосырозавода и права на ТМ "Клуб сыра", а также рассматривают возможность слияния предприятия с крупным отечественным производителем, рассказал источник, знакомый с планами акционеров. По его словам, покупателю может быть предложено также любое из 15 предприятий, входящих в корпорацию, работа которых сейчас остановлена. По словам собеседника , решение о продаже было принято летом. Тогда в компании был "значительно сокращен штат и реструктуризирована кредиторская задолженность".