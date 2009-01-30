Бизнес-элиту в Давосе охватила коллективная депрессия

«Обустраивать мир после кризиса» - такой лозунг Мирового экономического форума, который проходит на днях в Давосе. Однако уже первые выступления и дискуссии на форуме засвидетельствовали, что с этим лозунгом организаторы несколько поторопились.

Ведущие бизнесмены и политики, которые собрались в швейцарском курортном местечке, не видят ни конца этого кризиса, ни конкретных путей его преодоления. Беспомощность власть имущих и китов бизнеса обозреватели называют не иначе как депрессией. Все громкие призывы ораторов не содержат перспективных рецептов. Многомиллиардные правительственные программы по поддержке конъюнктуры, как отмечают многочисленные эксперты, по большей части не дают ожидаемых результатов, ложась долговым игом на плечи налогоплательщиков.

Несмотря на то, что в Давосе в этом году собралось рекордное количество участников со всего мира, на форуме ощущается вакуум сильных идей. «Еще никогда в истории Мирового экономического форума настроения не были такими пессимистическими как в этот раз», - констатирует, в частности, издание деловых кругов Германии Handelsblatt. Большинство участников приехали с надеждой услышать ответы на вопрос «что делать», но ответов нет. Как нет больше и «мудрецов» финансового мира, которые задавали бы тон на таких форумах.

Новые «светила» пока еще не появились, а старых, таких как мультимиллиардер Джордж Сорос, уже никто не слушает. Сорос, который сделал свой капитал на хеджевых фондах, которые в настоящее время сильно критикуются, в этом году не похож сам на себя. Этот биржевый спекулянт, как отмечает немецкая пресса, уже больше не звезда Давоса. Единственным оратором, который на открытии форума излучал оптимизм, оказался китайский премьер Вэн Дзябао. Он заявил на весь мир, что Китай 2009 года нацелен на экономический рост в восемь процентов. И это в то время, когда весь мир смиренно ожидает рецессии.

Немецкая волна