На блокпосте в Краматорске задержан дознаватель бандформирования "СВД Беркут"

На блокпосте в Краматорске полицейские задержали дознавателя бандформирования "СВД Беркут". «Коллегу» правоохранители обнаружили во время проверки по розыскными базами.

Как сообщает Отдел коммуникации Донецкой области, оказалось, что бывший милиционер, пенсионер МВД в 2014 году вступил в ряды незаконных вооруженных формирований и работал в «органах дознания». В обязанности мужчины входило опрашивать людей, которых задерживал на улицах Донецка так называемый «патруль СВД Беркут».

Задержанный был доставлен в Краматорский отдел полиции. 57-летний житель г. Донецка направлялся к своим родным, которые живут в Краматорске, и не ожидал, что об уголовной странице его биографии уже известно сотрудникам уголовного розыска полиции Донетчины.

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Ранее мужчина работал в областном управлении милиции, откуда в 1995 году ушел на пенсию. Все это время он занимался своими делами, а оккупация стала поводом начать новый виток карьеры.

«В конце июля 2014 года один из знакомых, который в то время возглавил «отдел дознания» в общественной организации «Союз ветеранов Донбасса «Беркут», предложил пенсионеру присоединиться к ним и некоторое время поработать дознавателем.

Мужчина согласился, и ему был выделен отдельный кабинет, в котором он осуществлял «проверку» доставленных за административные и уголовные правонарушения граждан», – говорится в сообщении.

Материалы проверок, которые касались боевиков, передавались в «военную полицию ДНР», в отношении гражданских - в «прокуратуру ДНР», а самих задержанных мужчина доставлял в различных «органов» для проведения «следственных действий».

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Таким образом, за три недели он опросил около 50 человек. По словам дознавателя, они были задержаны за мелкие преступления – хулиганство, кражи.

Задержанным озвучивали статьи украинского Уголовного кодекса, однако на самом деле никакие законы не работали. В оккупации царила сила оружия.

По словам бывшего участника НВФ, сотрудники «органов дознания» во время опросов использовали задержанных граждан недозволенные методы и физическое насилие, проще говоря – били и пытали.

«Такого уже давно не было, я был не согласен с этими методами работы с людьми, поэтому отказался дальше оказывать им помощь», - отметил мужчина.

«Денег за работу он не получил. Сейчас с участником НВФ работают следователи. Проводятся мероприятия по проверке его деятельности в рядах незаконных вооруженных формирований», – сообщили в полиции.