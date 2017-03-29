Заключенный в России Сенцов стал лауреатом американской премии "Свобода писать"

Американский филиал международной правозащитной организации писателей PEN International присудил украинскому режиссеру и писателю Олегу Сенцову, который заключен в тюрьму по сфабрикованным обвинениям в России, премию «Свобода писать», которую вручают «узникам совести».

Об этом говорится в сообщении на сайте PEN America.

Читайте такжеВ Париже собрали средства в поддержку незаконно заключенных в России Сенцова и Кольченко

"Похищение, жестокое обращение и необоснованное осуждение Олега Сенцова является символом дерзкой готовности президента Владимира Путина попирать законы и нормы", - заявила руководитель американского филиала PEN Сюзанна Носсель.

"Мы, писатели, артисты и интеллектуалы должны откровенно говорить о признании Олега Сенцова писателем совести, которого несправедливо посадили в тюрьму за ничто иное как выражение его взглядов", - подчеркнула Носсель.

PEN America с 1987 года почтила более чем 50 писателей по всему миру премией «Свобода писать», признавая их борьбу перед лицом опасности за право свободного выражения мнения. Из 41 писателя, которые находились в тюрьме, когда получили награду, 37 были освобождены отчасти в результате внимания к ним и давления относительно необходимости их освобождения.

Как сообщал УНИАН, украинского режиссера Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали сотрудники ФСБ в Крыму весной 2014 года. Их этапировали в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове. Оба вину не признали.

В декабре 2014 года в Генпрокуратуре России заявили, что Сенцов и Кольченко являются гражданами РФ, поскольку после аннексии полуострова они не высказывали желания сохранить другое гражданство.

В то же время уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская заявила, что Сенцову и Кольченку фактически навязали российское гражданство автоматически, как для большинства жителей Крыма. А отказаться от него в течение месячного срока они, находясь в тюрьме, не имели возможности.

Российский суд 25 августа 2015 объявил приговор Сенцову и Кольченко, приговорив их к 20 и 10 годам заключения соответственно.

Министерство юстиции Украины обратилось с запросом к России о передаче Сенцова и Кольченко как граждан Украины.

21 октября 2016 года Россия отказала в передаче Сенцова и Кольченко Украине.