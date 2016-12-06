У Путина не смогли уточнить условия, которые должны "созреть" для освобождения Сенцова

В Кремле не смогли уточнить условия, которые должны «созреть» для освобождения незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова.

В частности, на просьбу УНИАН уточнить, какие условия должны «созреть» для освобождения Сенцова, о чем ранее говорил президент РФ, его пресс-секретарь Дмитрий Песков сказал, что ничего к словам Владимира Путина добавить не может.

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«Не мог бы (уточнить условия – УНИАН). Речь идет о судебном решении, на что указывал президент, конкретику никакую президент не приводил. Больше сказать и раскрыть не могу. Президент достаточно точно изложил свою точку зрения», - отметил Песков.

Как сообщал УНИАН, 2 декабря, на совместном заседании Совета по культуре и искусству и Совета по русскому языку российский режиссер Александр Сокуров призвал Путина освободить Сенцова.

В ответ Путин заявил, что для освобождения украинского режиссера должны «созреть определенные условия.

«По-христиански действовать в этом деле мы не можем, должны руководствоваться решением суда. Мы живем в правовом государстве, такие вопросы должны решаться судебной системой», - сказал Путин.

По его словам, Сенцов осужден не за творчество, а «посвятил свою жизнь террористической деятельности».

При этом Сокуров отметил, что Сенцов не смог понять «сложности и хитросплетения политического момента».

«Дело вовсе не в его позиции, дело вовсе не в том, что он думает по поводу событий, которые произошли в Крыму. Дело в его намерениях и в подготовке противоправных действий, в результате которых могли пострадать наши с вами граждане», - заявил Путин.

Он утверждает, что действовать в этой ситуации без решения суда невозможно. По его словам, «решение суда состоялось» и «есть определенные правила и нормы, которыми мы можем воспользоваться, но для этого нужно, чтобы созрели соответствующие условия».

Справка УНИАН. Украинского режиссера Сенцова и активиста Александра Кольченка задержали сотрудники ФСБ в Крыму весной 2014 года. Их этапировали в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове. Оба вину не признали.

В декабре 2014 года в Генпрокуратуре России заявили, что Сенцов и Кольченко являются гражданами РФ, поскольку после аннексии полуострова они не высказывали желания сохранить другое гражданство.

Министерство юстиции Украины обратилось с запросом к России о передаче Сенцова и Кольченка как граждан Украины, однако Россия отказала в их экстрадиции.