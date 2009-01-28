ФГИУ утвердил список приватизации - 2009

Исполняющий обязанности председателя Фонда госимущества Украины (ФГИУ) Виктор ПЕТРОВ своим указом утвердил ежемесячный план-график компаний, которые планируется выставить на продажу в 2009 году.

Текст соответствующего указа №101 от 26 января опубликован на официальном сайте ФГИУ.

В частности, в указе отмечается, что передача утвержденных актов оценок пакетов акций предприятий должна быть обеспечена не позднее двух недель до даты объявления конкурсов.

Кроме того, должен проводиться ежеквартальный мониторинг продажи пакетов акций.

Справка УНИАН. В соответствии с проектом государственного бюджета Украины на 2009 год, поступления от приватизации должны составить 8,6 млрд. грн.