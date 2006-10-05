Ташлыкскую ГАЭС достроят к 2009 году

Украина намерена достроить Ташлыкскую гидроаккумулирующую электростанцию до 2009 года, заявил премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в интервью журналистам в ходе торжеств по случаю введения в эксплуатацию первого гидроагрегата Ташлыкской ГАЭС в Николаевской области.

"В целом будем ставить задачу закончить строительство до 2009 года", - сказал премьер.

По его словам, Кабинет Министров надеется закончить строительство второго гидроагрегата и первой очереди строительства в целом в начале второго квартала 2007 года. "Мы обеспечим 100%-е финансирование", - подчеркнул премьер.

Он отметил, что в 2007 году начнется строительство второго пускового блока ГАЭС на 300 МВт. Правительство планирует предусмотреть на эти цели 800 млн. грн. из госбюджета, а также включая инвестиционную надбавку.

В.ЯНУКОВИЧ отметил правильность принятия решения о снятии моратория на строительство ГАЭС. Он отметил, что прибыль ГАЭС будет направлена на развитие региона.

Глава правительства добавил при этом, что для правительства является важным соблюдение экологических норм и здоровье людей при строительстве ГАЭС.

Ташлыкская ГАЭС расположена на р. Южный Буг в Николаевской области. Ее проектная установленная мощность составляет 906 МВт в турбинном режиме и 1494 МВт - в насосном. Станция входит в Южно-Украинский энергокомплекс, в составе которого также Южно-Украинская атомная электростанция (АЭС) и Александровская малая гидроэлектростанция.

Сооружение станции началось в 1981 году. Пусковой комплекс Ташлыкской ГАЭС включает два гидроагрегата, суммарная установленная проектная мощность которых в режиме генерации электроэнергии составит 302 МВт, в насосном режиме - 433 МВт. Стоимость пускового комплекса - 1,028 млрд. грн.