Освобожденный из плена чиновник "Укрзализныци" прокомментировал свое похищение

Начальник департамента электроснабжения "Укрзализныци" Валерий Людмирский не связывает свое похищение с профессиональной деятельностью. Об этом он заявил во время брифинга, передает "112 Украина".

"Сумма (выкупа, - ред.), которая не поддается никакой логике и ничему другому. Связать ее с профессиональной деятельностью "Укрзализныци" мне трудно", - отметил он.

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При этом глава Национальной полиции Сергей Князев подчеркнул, что этот вопрос находится в компетенции процессуального управляющего. "Он нам не разрешил отвечать. Мы не хотим навредить следствию. Его (Людмирского, - ред.) похитили с целью получения выкупа. Точка. И сумма выкупа заявлена очень большая, 10 млн евро", - сказал он.

Как сообщалось, 26 марта полиция освободила Людмирского, похищенного неизвестными в июле 2016 года. Он был обнаружен в специально оборудованном бункере в Киевской области. Преступники удерживали его в заложниках, вымогая 10 млн евро выкупа.