Избили депутата Полтавского облсовета из фракции НСНУ

В Полтаве неизвестные избили депутата областного совета из фракции «Народный союз «Наша Украина» Владимира МИКИЙЧУКА.

Как сообщили УНИАН в ЦОС ГУ МВД Украины в Полтавской области, происшествие зафиксировано 23 января около часа ночи, когда «скорая» привезла 51-го летнего В.Микийчука в первую городскую больницу Полтавы.

На депутата напали на улице Шевченко, когда он возвращался домой, после того как поставил в гараж машину.

В результате нападения депутату сломали нос и разбили голову.

Уголовное дело возбуждено по статье «хулиганство».