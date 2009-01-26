Избили депутата Полтавского облсовета из фракции НСНУ
19:44, 26 января 2009Общество
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Возбуждено уголовное дело
В Полтаве неизвестные избили депутата областного совета из фракции «Народный союз «Наша Украина» Владимира МИКИЙЧУКА.
Как сообщили УНИАН в ЦОС ГУ МВД Украины в Полтавской области, происшествие зафиксировано 23 января около часа ночи, когда «скорая» привезла 51-го летнего В.Микийчука в первую городскую больницу Полтавы.
На депутата напали на улице Шевченко, когда он возвращался домой, после того как поставил в гараж машину.
В результате нападения депутату сломали нос и разбили голову.
Уголовное дело возбуждено по статье «хулиганство».
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