Кто зарабатывает на колебаниях валютного курса?

Cегодня на колебаниях курса зарабатывают валютные спекулянты. Так считает Председатель Совета Национального банка Украины Петр Порошенко.

"Безусловно зарабатывают валютные спекулянты. И именно поэтому структура валютной политики Национального банка построена следующим образом: что право определения валютного курса, объема валютной интервенции, право фиксации курса и цены, по которой Национальный банк будет выходить на рынок, знает один человек – это Председатель Национального банка. И на сегодняшний день законодательно ни Совет Национального банка, ни Председатель этого Совета не имеет права и не нужно, чтобы он имел возможность непосредственного технического влияния на курсовую позицию", - заявил политик в интервью Радио Свобода. "Мы должны четко понимать, что уход Национального банка с валютного рынка, резкое колебание, обвал из-за роста валюты очень негативно отображается на экономике. Но валютный курс – это составляющая всей экономической политики. И не может на сегодняшний день тяжело болеть промышленность, тяжело болеть экономика, тяжело болеть кредитный рынок и банковская система, и это не может не отображаться на валютном курсе", - отметил Порошенко.