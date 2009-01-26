Мошенницы выдурили у двух пенсионерок 13 тысяч гривен

В Житомирской области мошенницы выдурили у двух пенсионерок 13 тыс. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УМВД Украины в Житомирской области, жертвой преступлений стали пенсионерки из Бердичева и Коростеня.

По словам руководителя пресс-службы областной милиции Валерия ФИЛЬО, в Бердичевский горотдел обратилась 82-летняя жительница Бердичева с заявлением о том, что 23 января в ее дом зашли две неизвестные женщины, которые назвались работниками Пенсионного фонда и попросили предоставить имеющиеся в доме деньги для переписи номеров банкнот. После переписи плутовки, воспользовавшись неосмотрительностью хозяйки, похитили 8 тыс. гривен.

В.ФИЛЬО также сообщил, что жертвой подобного преступления стала и 78-летняя жительница Коростеня. Она сказала, что 22 января в ее квартиру зашли две женщины и похитили с дивана кошелек с 5 тыс. грн.

Руководитель пресс-службы УМВД отметил, что в целом в области на протяжении минувших суток дежурные части милиции зарегистрировали 20 преступлений, 17 из них уже удалось раскрыть.