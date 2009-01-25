В Лас Вегасе выбрали самую красивую девушку Америки (фото)

В Лас Вегасе (штат Невада) завершился 88-й ежегодный конкурс красоты "Мисс Америка". Победительницей в нынешнем году стала представительница штата Индиана, 22-летняя Кейти Стэм, студентка отделения телевизионной журналистики местного университета, сообщает РИА Новости.

Она получила титул королевы красоты, корону и 50 тысяч долларов на оплату обучения в колледже. Кроме того, в течение года девушка будет участвовать в различных благотворительных и общественных акциях.

Симпатии аудитории конкурса явно совпали с окончательным мнением жюри - Стэм была одной из четырех конкурсанток, за выход которых в финал проголосовали телезрители. Всего финалисток было пятнадцать: одиннадцать из них определили судьи, среди которых - актриса Лора Белл Банди, "Мисс Америка" 1999 года Николь Джонсон, знаменитый дизайнер причесок Кен Пэйвс и пловец-олимпиец Каллен Джонс.

По мнению одного из университетских преподавателей мисс Стэм, Скотта Экера (Scott Uecker), помимо красоты и лидерских качеств у новой американской королевы красоты имеются редкие таланты телеведущей, репортера, интервьюера и телесценариста. "Иногда встречаются студенты, о которых хочется сказать: "Однажды мы будем работать на него". Кейти как раз из таких" - заявил он в интервью университетской газете.

На жюри "Мисс Америки" также произвели впечатление вокальные данные мисс Стэм - во время так называемого конкурса талантов она исполнила композицию "Крестный путь" из фильма "Страсти Христовы". Затмить конкуренток в этом соревновании было нелегко - так, одна из них, "Мисс Калифорния", бывшая "Мисс Голливуд", профессиональная балерина Джеки Гейст, выступила с легендарным балетным номером "Умирающий лебедь", а другая - представительница штата Теннесси - исполнила оперную арию на итальянском языке.

В конкурсе купальных костюмов Стэм дефилировала по сцене в черном бикини, кроме того, она продемонстрировала зрителям белое кружевное вечернее платье с обнаженным плечом.

По словам Стэм, после завершения обучения в университете, ей хотелось бы стать ведущей телевизионных новостей.

Фото АР