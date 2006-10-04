Правительство расширит список приватизации

Кабинет Министров Украины для выполнения плана по поступлению средств от приватизации поручил Фонду государственного имущества Украины дополнить перечень хозяйственных обществ и холдинговых компаний, государственные пакеты акций которых подлежат продаже в 2006 году.

Об этом говорится в постановлении КМУ “О работе центральных и местных органов исполнительной власти по обеспечению экономического и социального развития регионов в январе – августе 2006 г., выполнение Плана безотлагательных мероприятий по преодолению кризисных явлений в экономике и социальной сфере и завершение подготовки к работе в осенне-зимний период” от 3 октября 2006 года, текст которого размещен на Правительственном портале.

В частности, в постановлении отмечается, что “бюджетное расписание на выполнение Государственного бюджета Украины на 2006 год составлено таким образом, что большая часть доходов и расходов приходится на ІV квартал. Такое планирование обусловлено нереалистичностью бюджетных показателей. Согласно оперативным данным Государственного казначейства, на 24 сентября доходы от приватизации государственного имущества составляли только 15,8 процента годовых назначений, или на 1,8 млрд. гривен меньше утвержденной суммы, недополучено свыше 2,1 млрд. гривен налога на прибыль предприятий...”.

Поэтому правительство постановило: “Фонду государственного имущества срочно подать Кабинету Министров Украины в установленном порядке согласованный проект решения Кабинета министров Украины относительно дополнения перечня хозяйственных обществ и холдинговых компаний, государственные пакеты акций которых подлежат продаже в 2006 году, с целью выполнения в полном объеме задач по поступлению средств от приватизации в государственный бюджет”.

Справка УНИАН. В соответствии с Законом «О Государственном бюджете Украины на 2006 год» планируется, что сумма поступлений от приватизации в 2006 году составит 2 млрд. 100 млн. 188 тыс. грн.

Фонд государственного имущества Украины по состоянию на 1 сентября 2006 года получил от приватизации 323 млн. 388 тыс. грн. (без учета региональных отделений).