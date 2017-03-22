Правки Черновол в закон об е-декларировании грозят установлением в Украине коррупционной диктатуры - журналист

Сегодня Антикоррупционный комитет Верховной Рады одобрил поправки, которые, в случае принятия парламентом, приведут к фактической диктатуре – полному контролю "правящих клептократов" над СМИ и гражданскими активистами. Об этом написал на своей странице в Facebook журналист Олег Сухов.

"Эти поправки по степени абсурда и идиотизма ничем не отличаются от диктаторских законов 16 января 2014 года и очень похожи на закон об иностранных агентах в полутоталитарной России, который фактически уничтожил там неправительственные организации", - считает Сухов.

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По его словам, в "любой нормальной стране" декларации подают только государственные служащие, которых должно контролировать общество. "В Украине же топ-коррупционеры пытаются уничтожить антикоррупционеров, блокируя их деятельность и фабрикуя против них дела", - отмечает журналист.

В частности, поправки к законопроекту предусматривают, что гражданских активистов и редакторов СМИ обяжут подавать электронные декларации. В случае неподачи или предоставлении неверной информации предлагается ввести уголовную ответственность, а их деятельность может быть заблокирована.

Сама Черновол в комментарии к посту Сухова заявила, что "честному антикоррупционеру, честному редактору СМИ, честному члену общественного совета при госструктуре не составит проблем заполнить е-декларацию".

В ответ на это Сухов заявил, что активисты не являются госслужащими и никому не обязаны пояснять свои активы, "потому что это не дело властей лезть в их дома (власти могут это делать только в случае совершения преступления)". Также журналист убежден, что целью подобных инициативы является не установление реальных преступлений активистов, а фабрикация против них дел "на основе воображения лояльного клептократам следователя".

Как писал УНИАН, комитет Верховной Рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции рекомендовал парламенту принять в целом президентский законопроект №6172 о внесении изменений в статью 3 закона "О предотвращении коррупции".

Во время обсуждения народный депутат от "Народного фронта" Татьяна Чорновол предложила установить в законопроекте, чтобы электронные декларации подавали, в частности, и кандидаты в депутаты, главные редакторы и учредители СМИ, руководители органов общественных объединений, осуществляющих деятельность, связанную с предотвращением коррупции, а также представители общественных советов и советов добропорядочности при госорганах.

Нардеп Егор Соболев подчеркнул, что этот законопроект должен касаться, как это и предполагалось, только военнослужащих. В то же время было отмечено, что правки с ее инициативами будут вынесены на усмотрение парламента.

Позже по этому поводу снова велись дискуссии. В частности, предлагалось поддержать эти предложения, исключив из предложенного Чорновол перечня представителей СМИ. Несколько ее правок ставились на голосование, но окончательно так и не понятно, что именно было поддержано или отклонено, и в какой части. Сами члены комитета уточняли у председательствующего принятые решения.

После заседания комитета Соболев уточнил, что с вопросом деклараций для СМИ возникла путаница, поскольку поправка с самим введением деклараций поддержана не была, но в то же время была поддержана поправка с порядком такого декларирования.