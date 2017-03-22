В Комитете Рады рассказали, как "протащили" скандальную поправку о е-декларировании для работников СМИ

На заседании Комитета Верховной Рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции возникла коллизия с поправкой относительно электронного декларирования доходов представителями СМИ. Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель комитета Егор Соболев сообщил в комментарии журналистам после заседания комитета.

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Соболев напомнил, что на заседании народный депутат от "Народного фронта" Татьяна Черновол предложила правку к проекту закона о внесении изменения в статью 3 закона "О предотвращении коррупции" (№6172), которой предусмотрено установить, чтобы "владельцы, главные редакторы медиа вместе с общественными активистами, которые, в том числе, занимаются противодействием коррупции, или входят в общественные советы, подавали декларации".

По словам Соболева, члены комитета не поддержали эту поправку и не включили в проект предложений.

"Но в конце, во время обсуждения... взяли и проголосовали за поправку, которая регламентирует, как они должны подавать (декларации - УНИАН). Не то, что они должны подавать, а процедуру", - сказал председатель комитета.

При этом он констатировал, что "мы не имеем никакого шанса заставить подавать декларации, но в результате имеем проголосованную поправку, которая описывает процедуру".

"Идиотизм", - добавил председатель комитета.

На уточнение, проголосует ли парламент за представление деклараций медийщиками, Соболев отметил, что будет выступать категорически против этого.

"Журналисты, общественные активисты, все граждане должны подавать декларации после того, как будет наказан последний чиновник, который не подал декларацию, или наврал в декларации, или не может объяснить, где он взял то, что написано в его декларации", - подчеркнул он.

В своем "Фейсбуке" Соболев рассказал, что эту поправку парламента рекомендовали принять Иван Мельничук, Олег Барна, Татьяна Рычкова, Игорь Артюшенко, Андрей Немировский, Юрий Буглак (делегированные в комитет Блоком Петра Порошенко), Константин Матейченко, Юрий Савчук ("Народный фронт), Игорь Попов (Радикальная партия), Сергей Дунаев (Оппозиционный блок) и Михаил Ланьо (группа "Видродження").

"Такими действиями ломается профессиональная работа важного парламентского комитета, который создал законодательство о независимости Антикоррупционного бюро и Антикоррупционной прокуратуры, об открытости собственности, о незаконном обогащении. Буду завтра просить Парламент исправить эту ерунду", - подытожил он.

В свою очередь руководитель "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин в своем Facebook объяснил, что такие поправки заблокируют работу общественных организаций: "Порошенко и Яценюк руками своих депутитушек завтра через ВРУ: 1) не только заставят редакторов СМИ и работников ГО подавать эл.декларации, но и подведут их под уголовную ответственность за данные в них. 2) заблокируют работу общественных организаций, поскольку п.1 будет касаться ВСЕХ третьих лиц, кому ГО будет оплачивать, например, аренду, печать листовок, покупку канцелярки и т.д. и т.п."

Как писал УНИАН, сегодня комитет Верховной Рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции рекомендовал парламенту принять в целом президентский законопроект №6172 о внесении изменения в статью 3 закона "О предотвращении коррупции".

Во время обсуждения народный депутат от "Народного фронта" Татьяна Чорновол предложила установить в законопроекте, чтобы электронные декларации подавали, в частности, и кандидаты в депутаты, главные редакторы и учредители СМИ, руководители органов общественных объединений, осуществляющих деятельность, связанную с предотвращением коррупции, а также представители общественных советов и советов добропорядочности при госорганах.

Соболев подчеркнул, что этот законопроект должен касаться, как это и предполагалось, только военнослужащих. В то же время было отмечено, что правки с ее инициативами будут вынесены на усмотрение парламента.

Позже по этому поводу снова велись дискуссии. В частности, предлагалось поддержать эти предложения, исключив из предложенного Чорновол перечня представителей СМИ. Несколько ее правок ставились на голосование, но окончательно так и не понятно, что именно было поддержано или отклонено, и в какой части. Сами члены комитета уточняли у председательствующего принятые решения.

После комитета Соболев уточнил, что с вопросом деклараций для СМИ возникла путаница, поскольку поправка с самим введением деклараций поддержана не была, но в то же время была поддержана поправка с порядком такого декларирования.