Организаторы Евровидения прокомментировали запрет на въезд в Украину конкурсантки от РФ

В Европейской вещательном союзе (ЕВС), который является организатором «Евровидения», заявили, что «глубоко разочарованы» решением Украины запретить въезд российской участницы Юлии Самойловой. Об этом говорится в пресс-релизе организации, пишет Meduza.

«Мы должны уважать законы принимающей конкурс страны, однако мы глубоко разочарованы этим решением, поскольку оно, как нам кажется, противоречит духу конкурса, так и понятие инклюзивности, которое лежит в сердце наших ценностей», - сказано в тексте.

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При этом в ЕВС пообещали «продолжить диалог с украинской властью» для согласования участия всех заявленных артистов.

Напомним, участницы Евровидения-2017 от России Юлии Самойловой запретили въезд в Украину.

"Евровидение" "Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию Украины гражданке Российской Федерации Юлии Самойловой сроком на три года", - сообщила спикер СБУ Елена Гітлянська.