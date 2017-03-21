Известный британский певец заявил о желании представить Россию на Евровидении (видео)

Британский певец Робби Уильямс заявил, что с удовольствием бы представил Россию на Евровидении. Об этом он сказал в программе Андрея Малахова, посвященной участнице музыкального конкурса от РФ Юлии Самойловой.

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Уильямс рассказал, что обожает смотреть Евровидение и что с радостью бы принял участие в конкурсе от России.

"Я бы хотел представлять Россию на Евровидении. Я так просто тебе сейчас об этом заявляю, а мой менеджер уже взялся за голову. Но я бы хотел представлять Россию на Евровидении. Давай, Россия, мы сможем победить", - сказал певец.

Как сообщал УНИАН, 20 марта Песков сообщил, что Россия не будет менять российского участника Евровидения-2017 в Киеве, если Юлию Самойлову не пустят в Украину из-за ее посещения оккупированного Крыма.

В тот же день глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что решение о предоставлении согласия или несогласия со стороны Украины на въезд Самойловой еще не принято, но соответствующий документ уже подготовлен.