Убитую в Москве журналистку похоронят в субботу в Крыму

25-летнюю Анастасию Бабурову, убитую вместе с 34-летним правозащитником Станиславом МАРКЕЛОВЫМ в центре Москвы, похоронят в Симферополе в субботу, 24 января.

Об этом «Новой газете» сообщил отец девушки Эдуард БАБУРОВ.

Сегодня, по его словам, в Москве состоится прощание с Анастасией. Потом родители самолетом доставят тело дочери в Симферополь. «Многие захотели простится с дочерью в Москве, поэтому мы решили на несколько дней тут остаться. Новостей от милиции нет, идет следствие. Похороним Настю в субботу», - рассказал изданию Э.БАБУРОВ.

Тем временем, 21 января начальник ГУВД Москвы Владимир ПРОНИН заявил, что составить фоторобот убийцы правозащитника и журналистки вряд ли получится. Видеокамеры не зафиксировали лица киллера. Поэтому громкое убийство вполне может пополнить список нераскрытых преступлений.

Анастасия Бабурова родилась 30 ноября 1983 года, окончила школу в Севастополе с золотой медалью. Училась на факультете журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова, окончила факультет международного права МГИМО и факультет экономики и управления Черноморского филиала МГУ.